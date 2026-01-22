Elevan a 60 la cifra de muertos por el incendio en un centro comercial de Pakistán

El balance de fallecidos se disparó a última hora del miércoles hasta los 60 muertos, el doble que la víspera, después de que los equipos de rescate localizaran 30 cadáveres calcinados en una única tienda de artículos de loza del edificio.

"Ese día, 30 personas se refugiaron en la tienda número 144 tras declararse el incendio el sábado, pero finalmente todas murieron", explicó este jueves a EFE Azeem Khan, portavoz de la Fundación Edhi, la mayor organización de asistencia humanitaria del país, que lidera los trabajos sobre el terreno.

Según el portavoz, los equipos de emergencia lograron localizar este punto ciego, una tienda de artículos de loza, gracias al testimonio de un comerciante superviviente que vio cómo el grupo entraba en el local intentando huir de las llamas.

La tragedia amenaza con cobrar dimensiones mucho mayores, ya que "otras 88 personas siguen desaparecidas", confirmó Azeem Khan, quien aseguró que las operaciones de búsqueda y rescate continúan sin descanso entre las ruinas del inmueble.

El incendio, que se desató la noche del sábado y tardó más de 24 horas en ser extinguido, atrapó a cientos de trabajadores y compradores en el interior del complejo, que albergaba más de 1.200 comercios y se encontraba especialmente concurrido por el fin de semana y la temporada de bodas.

Las autoridades han iniciado una investigación sobre el suceso, uno de los más devastadores ocurridos en la ciudad en la última década.

El comisionado de Karachi, Syed Hassan Naqvi, visitó el lugar el miércoles para supervisar las labores de socorro y rescate.

En declaraciones a los medios, el comisionado aseguró que se ha iniciado una investigación sobre el siniestro y subrayó que las medidas de seguridad contra incendios del edificio no cumplían con los estándares internacionales.

Por su parte, el inspector general adjunto de la policía, Azad Khan, declaró a los medios que, por el momento, "no ha surgido ninguna evidencia de sabotaje" como causa del fuego

Este incidente se suma a una lista reciente de catástrofes similares en Pakistán, donde la laxitud en las normas de construcción y el cableado eléctrico defectuoso son una constante. En julio de 2024, un incendio arrasó 300 puestos en un mercado de Islamabad, y un mes antes, las llamas destruyeron otras 80 tiendas junto a las vías del tren en Peshawar.