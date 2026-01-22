Emisarios de Kiev hablan con BlackRock, Witkoff y Kushner antes de reunión Trump-Zelenski

“Junto con (el jefe del partido de Zelenski en el Parlamento) David Arajamia y (el asesor presidencial) Oleksandr Kamishin, hemos tenido reuniones con colegas de BlackRock”, escribió poco antes de la pasada medianoche en redes sociales el negociador ucraniano Rustem Umérov, que recordó que BlackRock es el fondo de inversiones más grande del mundo y está implicado en los planes para la reconstrucción de Ucrania.

Umérov y otros emisarios de Kiev también se reunieron por separado con Witkoff y Kushner, que tienen previsto reunirse este jueves en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, para dar un nuevo impulso a las negociaciones a dos bandas de Washington con ucranianos y rusos.

“Los principales temas fueron el desarrollo económico, la recuperación de posguerra y las garantías de seguridad”, dijo Umérov sobre esta reunión, en la que los ucranianos también informaron a los estadounidenses de la crisis creada por los últimos ataques rusos al sistema energético, que han dejado a millones de personas sin luz y calefacción a temperaturas de más de diez grados bajo cero en Kiev y otras ciudades de Ucrania.

El presidente ucraniano dijo en un primer momento que no viajaría a Davos si no se le garantizaban avances hacia la firma de dos acuerdos con EE.UU. -uno económico sobre la reconstrucción de Ucrania tras la guerra y otros sobre garantías de seguridad pos-conflicto- que Kiev aspiraba a firmar esta semana en la localidad suiza.

