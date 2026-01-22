Enviado de EEUU se reúne con líder kurdo en medio de esfuerzos de desescalada con Damasco

"Estados Unidos reafirmó su apoyo firme y compromiso de avanzar en el proceso de integración trazado en el acuerdo del 18 de enero entre las Fuerzas de Siria Democrática y el Gobierno sirio", indicó el diplomático estadounidense en su cuenta de X, al anunciar el encuentro con Abdi.

"Todas las partes están de acuerdo en que el primer paso esencial es el mantenimiento total del actual alto el fuego, mientras de forma colectiva identificamos e implementamos medidas para la generación de confianza en todos los lados, fomentando confianza y una estabilidad duradera", agregó Barrack.

El Gobierno sirio y las FSD anunciaron el martes un nuevo cese de hostilidades, después de que se produjeran enfrentamientos y asaltos a cárceles del Estado Islámico (EI) durante el traspaso de territorio kurdosirio a las manos de Damasco, en virtud de otro frágil acuerdo firmado dos días antes.

El alto el fuego, del que ya se han registrado varias violaciones, durará hasta el sábado y pretende dar margen a la alianza liderada liderada por kurdos para que presente un plan de integración regional, que pueda dar lugar a un entendimiento.

Esta misma semana, Barrack animó a las FSD a aprovechar la oportunidad de integrarse en el Estado, asegurando que ya no hay razón para que ellas lideren la lucha contra Estado Islámico en el país y considerando que el Gobierno central es ahora un nuevo socio natural para Washington en este ámbito.

Los kurdosirios han denunciado la falta de apoyo por parte de sus aliados estadounidenses, a los que han acogido durante años en sus bases y zonas del noreste de Siria como socios clave en la lucha antiyihadista.