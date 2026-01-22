Erdogan dice al presidente iraní que Turquía se opone a una intervención extranjera

Estambul, 22 ene (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, aseguró este jueves a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que Turquía siempre se ha opuesto a una intervención foránea en Irán, en el contexto de las protestas antigubernamentales que han causado más de 4.500 muertos, según datos de ONG.