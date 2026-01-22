Estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 55 % de Cuba en el horario "pico"

Cuba registró el miércoles un 62 % de afectación con lo cual repitió la mayor tasa documentada hasta el momento. Ese es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular.

Ello es fruto de la crítica situación energética por la que atraviesa desde el verano de 2024 debido a que el Estado carece de divisas para comprar petróleo y a las frecuentes averías de las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, según el Gobierno cubano.

A ello se suma el corte del suministro de crudo venezolano a Cuba, a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, estima para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.455 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.745 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.775 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Como novedad, el informe de la UNE no especificó esta jornada la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) inoperativas por falta de combustible (diésel y fueloil).

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía cubana, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.