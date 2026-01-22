Familias de presos políticos, desesperadas ante expectativa de excarcelación en Venezuela

"No estamos tranquilos. Cada día aumenta más nuestro desespero y nuestra incertidumbre", dijo a EFE Mayerlin González, esposa de Ebro Leonardo Delgado Briceño, quien trabajaba en la refinería Cardón y está encarcelado desde julio de 2022.

González es una de las familiares que se mantiene en las afueras de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), donde hasta el lunes se registraban 91 presos políticos, según los datos de la ONG Foro Penal.

"Sí nos llenan de emoción, nos llenan de esperanza", dijo a EFE sobre las excarcelaciones reportadas en los últimos días y que hasta el 15 de enero el Gobierno cifraba en más de 400 y asegurando, al mis tiempo, que el proceso continuaba "abierto".

Sin embargo, ONG y la oposición mayoritaria dicen que hasta el momento han verificado entre 154 y 170 excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció un "número importante" de excarcelaciones, sin precisar identidades ni las condiciones de estas medidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Nuestros familiares aún siguen allí y no hemos obtenido respuesta de nadie", explicó González, quien , junto a una veintena de familiares, duerme en carpas donadas y sobre colchones -algunos rentados- en las afueras de El Rodeo I, una cárcel originalmente creada para delincuentes comunes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según relató, reside en Bogotá (Colombia), ciudad a la que huyó porque ella y sus hijos fueron víctimas de "hostigamiento, de represión, de persecución" por parte de funcionarios de seguridad tras la detención de su esposo.

Sin embargo, contó a EFE que regresó en cuanto escuchó la declaración de Rodríguez.

"Me emocioné mucho, me alegré y regresé y desde entonces me he mantenido pernoctando afuera a la espera de mi esposo", explicó.

Diez días después, González no sabe si su esposo será excarcelado y solo puede verlo durante el horario de visita que, indicó a EFE, son 25 minutos cada ocho días.

Betzaida Márquez Vargas, quien espera información de su hijo, Douglas Marchán, dijo a EFE que cada noticia de excarcelación la reciben "con alegría".

"Cada persona que salga es una alegría, es un gozo, para nosotros es un triunfo", afirmó.

Añadió que, sin embargo, el resto de los familiares se quedan esperando que los demás salgan también.

Según relató, su hijo fue detenido el pasado 31 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando regresaba de un vuelo comercial desde Estados Unidos, donde vivía.

Durante la madrugada de este jueves, hora local, fue excarcelado de El Rodeo I el abogado Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, tras 380 días de reclusión.

La ONG Provea llamó este miércoles a publicar la lista de los presos políticos excarcelados en el país, tras el ofrecimiento del presidente del Parlamento de difundir los nombres de las personas que han sido liberadas desde diciembre del año pasado.