FITUR despliega su oferta verde, incluyendo el uso de la tecnología con fines ambientales

El foro dedicado a la relación entre innovación y tecnología con el medioambiente como ingrediente añadido es FITURTechYSostenibilidad, que en esta edición incluye un nuevo Pabellón del Conocimiento en el que presentar propuestas, compartir experiencias y difundir buenas prácticas, según los organizadores.

Encarrilar el sector hacia la economía circular y potenciar el turismo regenerativo son dos de las tendencias que se ha podido apreciar hasta el momento en diversas actividades, como en la mesa redonda 'Residuos a recursos', en la cual el fundador de la empresa Oscillum, Luis Chimeno, ha presentado un "etiquetado inteligente" a través de biosensores, capaz de "evitar el desperdicio alimentario y aumentar la protección al consumidor".

En el mismo encuentro, la cofundadora de la iniciativa Souji, Catalina Trujillo, ha mostrado su fórmula basada en compuestos minerales y vegetales para reciclar en cuestión de minutos el aceite de cocina usado en diversos productos de limpieza evitando elementos tóxicos o corrosivos como la sosa cáustica, mientras que el asesor tecnológico de la plataforma Movisat, Herick Campos, ha defendido la importancia de la economía circular no solo desde el punto de vista ecológico, sino por su "retorno inmediato en ahorro, eficiencia y nivel reputacional".

La movilidad del transporte, tanto en largas distancias como ya en destino, es otro punto llamativo en la actual edición de FITUR, como se ha podido apreciar por ejemplo en el foro sobre 'Movilidad limpia o extinción'.

Así, la directora de regulación y asuntos públicos de la Asociación Empresarial de Movilidad Eléctrica, María Romero, ha certificado que España cuenta ya con 50.000 puntos de recarga eléctrica operativas para los coches eléctricos y ha defendido que “ya no es necesariamente más caro comprar un coche eléctrico” como sucedía en un primer momento.

En la misma actividad, el presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, Juan Luis Barahona, ha subrayado dos necesidades del sector: más inversión en infraestructura y más información para el usuario.

Todos los ponentes en este foro han coincidido en pedir más ayudas para los coches eléctricos para que el mercado despegue definitivamente porque "la rentabilidad no solo tiene que ser medioambiental, sino también económica".

En cuanto a los destinos más relacionados con la biodiversidad, la oferta es amplia, empezando por México, país invitado este año, que incluye destinos verdes como los Pueblos Mancomunados de Oaxaca, Tepoztlán en Morelos, la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an en Quintana Roo o la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda en Querétaro.

Hispanoamérica en su conjunto apuesta por el turismo verde y sostenible y otro ejemplo es Colombia "con su protección a los parques, proyectos de reforestación y compensación de la huella de carbono", ha señalado José Uzcategui, uno de los responsables de su pabellón.

Honduras, otro ejemplo de país que apuesta por el ecoturismo, “destaca por su selva, diversidad y aviturismo” en lugares como el Parque Nacional de Pico Bonito, las ciudades de Tela o Marcala o el archipiélago de Cayos Cochinos, ha añadido la gerente de mercado del Instituto Hondureño de Turismo, Stephanie Mena.

Más destinos verdes pueden encontrarse en las casetas de Portugal, Finlandia, Suráfrica, Kenia, Nueva Zelanda o Japón, entre otros países.

FITUR comenzó además con la XXXI edición de los Premios Fitur al Turismo Activo, orientados a nuevos productos "que contribuyan al desarrollo turístico sostenible”.

A nivel nacional, el galardón ha recaído en Huesca "por integrar montañas, agua, aire y nieve bajo un enfoque sostenible y profesional” y a L’arròs de Castelldefels (Cataluña) por su “experiencia única” a través de “visitas a huertas sostenibles y lonjas de pesca”.

En la categoría internacional, la Ruta de las Aves del Noroeste Mexicano, un “referente en aviturismo” y la Festa de Caminhadas na Arrábida en Portugal, una experiencia de turismo verde en un parque natural, han sido las galardonadas.