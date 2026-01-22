FSB ruso anuncia la captura de un agente de la inteligencia moldava

"El FSB de la Federación Rusia abortó las actividades ilegales de un agente de los servicios de inteligencia moldava", señaló en un comunicado citado por la agencia TASS.

Según la dependencia, se trata de un ciudadano ruso que arribó en diciembre pasado a Moscú "para cumplir misiones del Servicio de Información y Seguridad de Moldavia contra la seguridad de Rusia" y fue detenido por agentes del FSB.

"En los medios de comunicación requisados se halló un intercambio de mensajes con un agente de los servicios de la inteligencia moldava que confirman dichas circunstancias", añadió.

La dirección de Investigaciones del FSB incoó una causa penal en su contra por "cooperación clandestina con un estado extranjero", un delito penado con hasta ocho años de cárcel, y le impuso la medida cautelar de arresto.

En estos momentos, según el FSB, el acusado está siendo interrogado.

"No es el primer caso en que los servicios de inteligencia de Moldavia, con apoyo financiero de Occidente, envían a sus agentes a Rusia pese a la alta probabilidad de que sean desenmascarados", indicó.

Según el FSB, en mayo de 2025 en Moscú fueron detenidos otros dos agentes moldavos que arribaron a Rusia con documentos falsos para llevar a cabo actividades ilegales contra la seguridad del Estado.

Las relaciones entre Rusia y Moldavia, deterioraras tras la elección de la presidenta europeísta moldava Maia Sandu, se agravaron tras el comienzo de la guerra en Ucrania.