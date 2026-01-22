Grupos armados ilegales reclutaron en 2025 a más de 250 menores en Colombia

"Se trata de una grave infracción al derecho humanitario internacional", señaló la Defensoría en un comunicado divulgado en X, en el que añadió que "cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar".

La organización también publicó una actualización de las cifras de 2024, que pasaron de 624 a 651 casos registrados, una gran diferencia con respecto a los datos de 2025.

De los menores reclutados el año pasado, un 62 % fueron niños y adolescentes y un 38 % niñas y adolescentes, porcentajes que coinciden con los divulgados en 2024, según apuntó la información.

El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, fue el grupo armado que reclutó a más menores el año pasado, un 47,1 %; mientras que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) captó a un 11,7 %, y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, a un 8,2 %.

En 2024 las cifras de la Defensoría registraron un 42 % de los reclutamientos por parte del EMC, un 5 % del ELN y un 3 % del Clan del Golfo.

La institución señaló que en 2025 el 47 % de los menores pertenecían a la población indígena, un 45 % no se reconoció en ningún grupo étnico, y el 8 % de los menores eran afrodescendientes.

La mayoría de los casos de reclutamiento se concentran en el convulso departamento del Cauca (suroeste), principal bastión del EMC, donde en 2025 fueron captados 93 menores y el año anterior 390.