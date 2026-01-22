Hamás condena "con firmeza" la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz de Trump

"Condenamos enérgicamente la inclusión del criminal de guerra y jefe del gobierno de ocupación, Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional, en la Junta de Paz, y consideramos que esto es una grave indicación de que se contradicen los principios de justicia y rendición de cuentas", aseguró Hamás en un comunicado.

Netanyahu aceptó ayer la oferta de Trump, que oficializó este jueves la iniciativa en Davos (Suiza) arropado por una veintena de jefes de Estado y Gobierno.

El primer ministro israelí pasará, tras más de dos años de ofensiva y manteniendo aún tropas y territorio ocupado en Gaza, a formar parte del órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de "proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo".

Otros dirigentes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán; el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan también confirmaron su inclusión tras haber recibido una carta de Trump para unirse.

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que ha nombrado a un Comité Ejecutivo formado por personas de su confianza: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

El magnate estadounidense configuró también un Comité Ejecutivo para Gaza en apoyo del Alto Representante para Gaza (el búlgaro Nickolay Mladenov) y del comité de tecnócratas palestinos que quedará a cargo del enclave (Comité Nacional para la Administración de Gaza).

Este comité, que cuenta con integrantes de Catar y Turquía, despertó protestas en el Gobierno de Netanyahu, que consideró que incluía personas tolerantes con el grupo islamista de Hamás.