Honduras aumenta en un 38,5% su superficie cultivada en más de tres décadas, según censo

El estudio detalla que el país pasó de 801.137 hectáreas cultivadas en 1993 a más de 1,1 millones en 2024, año en que se contabilizaron 408.965 productores agropecuarios, un 32,6 % más que los 308.347 registrados en el censo de 1993.

En cuanto a las unidades productivas, el censo realizado entre 2024 y 2025 reportó 412.255 explotaciones con cultivos, frente a las 317.199 de 1993, lo que representa una subida del 30 %.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, explicó a EFE que, si bien los datos confirman un "crecimiento sostenido" del sector, persisten desafíos estructurales, especialmente en el acceso a la financiación debido al alto coste del crédito.

Subrayó que el censo abre "oportunidades" para atraer inversión y ampliar la oferta financiera al identificar a Honduras como un país con "fuerte vocación agrícola".

Suazo destacó la importancia de fortalecer la comercialización de los productos del campo mediante el programa 'Agrocomercio', diseñado para vincular a los productores con mercados nacionales e internacionales bajo esquemas de "precios justos".

También reconoció la "baja asistencia técnica" a los productores, un déficit que el Gobierno busca paliar con la creación del Sistema Nacional de Extensión Agroalimentaria y la extensión agrícola.

De acuerdo con el censo, en Honduras se utilizan 2.748.054 hectáreas para actividades agropecuarias, de las cuales el 88,9 % corresponde a tierras propias, equivalentes a 2.443.022,1 hectáreas, mientras que 144.969,1 hectáreas (5,3 %) son obtenidas en arrendamiento.

Otras 51.565,5 hectáreas (1,9 %) corresponden a tierras nacionales; 38.237,6 hectáreas (1,4 %) están bajo consejos territoriales, y 28.634,8 hectáreas (1 %) son de carácter ejidal.

El estudio reporta además un hato ganadero compuesto por 2.252.570 cabezas de ganado bovino; 463.510 porcinos; 114.428 equinos y 52.561.065 aves.

Por su parte, el director del INE, Eugenio Sosa, indicó a EFE que el censo ofrece una "radiografía" actualizada de la estructura productiva, las condiciones sociales y el desempeño económico del agro nacional.

Explicó que el informe no solo presenta cifras básicas, sino que constituye una amplia base de datos que permitirá desarrollar investigaciones profundas sobre variables clave del campo hondureño, como la actividad pecuaria, la tenencia de la tierra, el acceso al crédito, la asistencia técnica y los principales rubros agrícolas.

"La política agraria o cualquier iniciativa que se quiera impulsar en el sector debe partir de estos datos, hacer una revisión y proponerse metas estratégicas sobre qué se quiere potenciar", afirmó.

Sosa advirtió que, sin inversión en asistencia técnica y una apertura del crédito, el sector agropecuario seguirá "perdiendo peso" y se mantendrá "deprimido".

También alertó sobre el "envejecimiento del campo", así como de la población rural y la escasa incorporación de jóvenes a las labores agrícolas.