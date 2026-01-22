Irak iniciará "procesos legales" contra presos de Estado Islámico transferidos desde Siria

"El Poder Judicial iraquí iniciará procedimientos legales con las debidas garantías contra los acusados, quienes serán recibidos y recluidos en los centros penitenciarios correspondientes", dijo el Consejo Judicial Supremo iraquí en un comunicado.

Estos procesos estarán en regla con la Constitución iraquí y el Código Penal, según la nota, que explicó que darán comienzo tras "el consiguiente traslado de detenidos del EI desde prisiones que anteriormente estaban bajo control de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD)", en referencia a la alianza armada liderada por kurdosirios.

Estados Unidos anunció ayer que ha comenzado a trasladar a Irak a prisioneros del EI detenidos en el noreste de Siria, en un proceso que podría abarcar a hasta 7.000 terroristas, en medio del traspaso de estas cárceles de las FSD a las autoridades centrales sirias.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que sus fuerzas transportaron ya a 150 combatientes del grupo terrorista retenidos en un centro de Al Hasakah, en Siria, a una "ubicación segura en Irak" que no especificó.

En este sentido, el Consejo Judicial Supremo iraquí abogó por la "correcta documentación y archivo de los delitos terroristas" para "esclarecer los hechos de los delitos transnacionales, fortalecer la cooperación judicial internacional y garantizar que ningún acusado eluda la responsabilidad legal".

"Todos los acusados, independientemente de su nacionalidad o posición dentro de la organización terrorista, están sujetos exclusivamente a la jurisdicción del poder judicial iraquí, y se les aplicarán los procedimientos legales sin excepción, de manera que se preserven los derechos de las víctimas y se defienda el Estado de derecho en Irak", sentenció la nota.

El inicio de la operación de traslado se produjo en medio de la implementación de un acuerdo entre Damasco y las FSD, que hasta ahora gestionaban las principales cárceles para yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste de Siria.

Según lo establecido en el acuerdo, desde el lunes las tropas gubernamentales sirias han tomado el control de una serie de áreas hasta ahora administradas de forma autónoma por una autoproclamada autoridad liderada por kurdos y también de diversas instalaciones con decenas de miles de personas vinculadas al EI.

En medio del proceso, las FSD denunciaron repetidos ataques de fuerzas vinculadas al Gobierno contra dos prisiones del EI en Al Hasakah y Al Raqa (norte), una de las cuales acabó registrando una fuga de más de un centenar de terroristas -posteriormente detenidos-, y contra el infame campo de Al Hol, ya en manos de Damasco.