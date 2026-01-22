JD Vance niega que se detuviera a un niño sino que fue tutelado tras la huida de su padre

"Qué iban a hacer? Dejar que se congelara en la calle?", declaró Vance a la prensa durante una vista al estado de Minnesota, convertido en las últimas semanas en el foco de las redadas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El objetivo de la visita del vicepresidente fue mostrar su "apoyo inquebrantable" a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han estado en el punto de mira por las técnicas cada vez más agresivas en sus operativos.

Según un comunicado de prensa de las Escuelas Públicas de Columbia Heights (Minnesota), Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa el martes, justo cuando regresaban del colegio.

Después de arrestar al padre, los agentes se llevaron también al pequeño en lugar de dejarlo a cargo de otro adulto en su casa, como denunciaron desde el distrito escolar, y ambos quedaron bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional en San Antonio, de acuerdo con el periódico The Washington Post.

Vance aseguró este jueves que "como padre" se preocupó al conocer las supuestas detenciones de menores, ya que además del niño de cinco años, las autoridades locales de Minnesota habían denunciado el arresto de tres más.

Sin embargo, el vicepresidente declaró que al investigar el asunto quedó claro que no se detiene a menores.

La tensión en Minnesota aumentó tras la muerte de Renée Good, la madre de tres hijos que murió a tiros este mes a manos de un agente del ICE en Mineápolis, y convertida ya en un símbolo de la arbitrariedad del comportamiento de algunos agentes del ICE.

El vicepresidente viajó este jueves a Minnesota tras hacer una parada en Ohio, en lo que puede considerarse ya el arranque de la campaña de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso.