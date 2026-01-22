Jefe de la DEA se reúne con autoridades colombianas para tratar lucha contra narcotráfico

Según informó la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Cole estuvo acompañado por el jefe de esa misión diplomática, John McNamara, en su reunión con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y con el director de la Policía, general William Rincón, con quienes abordó el fortalecimiento de las acciones conjuntas frente a las economías ilícitas.

En particular, el jefe de la DEA trató con los altos funcionarios el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de "seguridad y justicia" para enfrentar de manera conjunta la criminalidad transnacional, como "la lucha contra los grupos narcotraficantes, las finanzas criminales y el tráfico ilegal de armas", informó por su parte la Fiscalía.

La entidad señaló que este espacio "reafirma el compromiso" de Colombia y Estados Unidos de continuar trabajando de forma coordinada, en el marco de la cooperación internacional, para enfrentar fenómenos criminales que impactan "la seguridad, la economía y el Estado de derecho".

La visita del alto funcionario estadounidense se produce en un momento de especial sensibilidad en la relación bilateral, marcada por cruces verbales entre Petro y Trump sobre la lucha antidrogas y la cooperación en materia de seguridad.

El presidente colombiano confirmó la semana pasada que la reunión con su homólogo estadounidense se celebrará el próximo 3 de febrero y que el narcotráfico será uno de los temas centrales del encuentro en Washington.

Petro aseguró que presentará a Trump los datos de su Administración sobre la lucha contra las drogas para que "sepa realmente lo que ha pasado" durante su mandato en este frente.

El pasado fin de semana, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, se reunió en Washington con altos funcionarios estadounidenses y miembros del Congreso para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que calificó como un "enemigo común" para ambos países.

Estos contactos se producen tras semanas de tensiones diplomáticas, luego de que Trump acusara públicamente a Petro de participar en el tráfico de drogas y sugiriera la posibilidad de una operación militar en Colombia similar a la que EE.UU. lanzó en Venezuela el pasado 3 de enero y que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.