'KPop Demon Hunters' consolidan su éxito con dos nominaciones a los Óscar

La película de Netflix competirá por llevarse el galardón de animación contra títulos de la talla de 'Arco', 'Elio', 'Little Amélie or the Character of Rain' y 'Zootopia 2'.

Y su canción 'Golden', el éxito del grupo ficticio del filme HUNTR/X, aspirará a la estatuilla a mejor canción original junto a 'Dear Me', de 'Diane Warren'; 'I lied you', de 'Sinners; 'Sweet dreams of joy', de Viva Verdi, y 'Train Dreams', que pone música a la película de título homónimo.

El filme aterriza en las nominaciones de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica con el impulso de haberse embolsado pasado 11 de enero el Globo de Oro a mejor canción original y mejor película de animación, un triunfo que marcó un precedente histórico al ser la primera producción de esta temática en alzarse con este galardón.

Desde su estreno el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha parado de cosechar éxitos en la plataforma, rompiendo récords y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La canción 'Golden' superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final de la película, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 por ciento respecto a la semana anterior y superando éxitos como 'Ordinary', de Alex Warren, o 'Jump', de la banda surcoreana de k-pop de BLACKPINK.