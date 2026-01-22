La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,52 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una subida del 0,35 % para quedar en 124.856.255,09 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Telecom Argentina (+11,35%), Central Puerto (+4,19 %) y Aluar Aluminio (+2,91 %).

En terreno negativo, las que más perdieron fueron Transportadora de Gas del Norte (-2,89 %), Transener (-1,97 %) y Loma Negra (-1,85%).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares tuvieron una mejora promedio de +0,2 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 554 puntos básicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco unidades hasta 1.450 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó en la plaza oficial mayorista, a 1.429,5 pesos por unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este viernes el Banco Central argentino compró este miércoles en el mercado cambiario oficial 80 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 unidades hasta 1.495 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.501,6 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.458,81 pesos por unidad.