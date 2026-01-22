La Bolsa de Londres sube 0,12 % al retirar Trump su amenaza de aranceles por Groenlandia

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 11,96 puntos hasta 10.150,05, pese al descenso de varias petroleras y mineras, en un contexto de caída de precios de materias primas.
Para alivio del mercado, Trump reveló el miércoles un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que descartó anexionar por la fuerza, y suspendió la amenaza de aranceles contra los ocho países europeos que se habían manifestado más vehementes contra la anexión por parte de EEUU.
Entre las acciones en alza hoy en Londres estuvieron la financiera St James's Place, que subió un 4,31 %, la energética y metalúrgica Metlen Energy & Metals, que ascendió un 4,25 %, y Hikma Pharmaceuticals, que acabó con un 3,16 % más.
Perdieron terreno, en cambio, las petroleras Shell y BP -un 2,18 y un 1,89 %, respectivamente- así como las mineras Rio Tinto, que descendió un 2,33 %; Antofagasta, que bajó un 2,17 %; y Glencore, cuyos títulos retrocedieron un 1,97 %.
