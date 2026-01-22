La bolsa mexicana gana 0,46 %, anota un nuevo máximo e hila racha positiva de 5 sesiones

Con este resultado, la Bolsa mexicana también anotó su quinto avance consecutivo, mientras en el año el IPC acumula un avance del 6,3 %.

“El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0,46 %, ligando cinco sesiones al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior, añadió Siller, resaltaron los avances de las emisoras Orbia Advance (+6,64 %), Banco del Bajío (+6,26 %), Alsea (+5,3 %), Banregio (+4,17 %) y Televisa (+3,69 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 6,3 %.

“Entre las 35 emisoras que integran el índice, 22 cerraron en terreno positivo”, añadió Covarrubias, quien contrastó que “Quálitas, GCC y Peñoles registraron los retrocesos más relevantes”.

En la jornada, el tipo de cambio mantuvo su nivel en los 17,48 pesos por dólar, por segundo día consecutivo, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 229,2 millones de títulos por un importe de 20.292 millones de pesos (unos 1.161 millones de dólares).

De las 696 firmas que cotizaron en la jornada, 440 terminaron con sus precios al alza, 233 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 11,72 %; de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 7,43 %, y de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el 6,64 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de seguros Quálitas (Q), con el -4,84 %; de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -4,64 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -2,83 %.