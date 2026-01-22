La Eurocámara pide declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista en UE

En una resolución que salió adelante por 562 votos a favor, nueve en contra y 57 abstenciones, la Eurocámara condenó los asesinatos en masa perpetrados por el régimen iraní contra los manifestantes en las últimas protestas y exigió al régimen que ponga fin a la violencia contra los manifestantes pacíficos, a las ejecuciones y a la represión de civiles.

"El asesinato de miles de manifestantes muestra un cambio escalofriante en los métodos represivos del régimen iraní, de la disuasión a la eliminación estratégica", alerta el Parlamento Europeo en un comunicado en el que se urge a imponer nuevas sanciones, como ha hecho Estados Unidos, y a que éstas se apliquen de forma estricta.

La resolución critica además la censura a las protestas con los cortes a la conexión a internet, que ya había denunciado también la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y sugiere a la UE que incremente el "apoyo técnico y financiero a las herramientas de elusión de la censura".

Los eurodiputados piden además que se permita el acceso inmediatamente a la misión de investigación de Naciones Unidas para abordar los delitos graves perpetrados para silenciar a la disidencia y condenan las décadas de represión del régimen, "en particular contra las mujeres, los activistas de derechos humanos y los disidentes políticos".

"Cualquier normalización de las relaciones con Irán solo puede producirse tras la liberación incondicional de los presos políticos y un auténtico progreso hacia la democracia y el Estado de Derecho", apunta la Eurocámara en un comunicado.

Metsola, que ya decidió prohibir la entrada a la Eurocámara a los diplomáticos iraníes ante la escalada de la situación en su país, compartió un mensaje en redes sociales para transmitir a los iraníes que Europa está con ellos "incluso cuando se cortan los cables de internet y se provocan apagones".