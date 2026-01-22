La ONU alerta de situación "muy tensa" en noreste de Siria y pide respetar alto el fuego

En una sesión del Consejo de Seguridad, el subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Khaled Khiari, informó de que los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las SDF continúan en partes de la gobernación de Hasakeh y en los alrededores de Ain al Arab (Kobane), una zona de difícil acceso debido a los combates.

Khiari recordó que, tras el fracaso de una nueva ronda de conversaciones el pasado 4 de enero para implementar un acuerdo firmado en marzo de 2025, estallaron intensos combates en barrios controlados por las SDF en la ciudad de Alepo.

Según diversas fuentes, decenas de miles de personas huyeron, aunque la mayoría ha comenzado a regresar, mientras que decenas murieron y cientos resultaron heridas.

El 17 de enero, fuerzas gubernamentales cruzaron el río Éufrates y tomaron control de amplias zonas previamente bajo dominio de las SDF. Un día después, con mediación de Estados Unidos y otros actores internacionales, se anunció un acuerdo de alto el fuego y de "integración plena" del noreste bajo control del Gobierno central, aunque su aplicación sigue sin resolverse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Khiari calificó de "alentador" un reciente decreto del presidente Ahmed al Sharaa que reconoce derechos lingüísticos, culturales y de ciudadanía a los kurdos sirios, y subrayó la necesidad de "avanzar hacia una transición política inclusiva, con participación equitativa de todos los sectores y de las mujeres".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la misma sesión, la directora de la División de Respuesta a Crisis de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Edem Wosornu, alertó de que los combates y las duras condiciones invernales han "agravado una ya frágil situación humanitaria".

"Más de 13.000 personas han huido recientemente de la gobernación de Ar-Raqqa y decenas de miles fueron desplazadas en Alepo, muchas de ellas sin acceso a agua potable, atención médica o educación", dijo.

Wosornu indicó que hospitales han tenido que cerrar, carreteras y puentes han quedado dañados y la presencia de explosivos limita la entrega de ayuda.

"Además, solo una cuarta parte de los 112 millones de dólares necesarios para la asistencia invernal ha sido financiada", apuntó.

La ONU también expresó preocupación "por la amenaza persistente del Estado Islámico (EI), posibles fugas de detenidos durante los recientes combates y tensiones sectarias en distintas zonas del país".

Ambos responsables coincidieron en que "evitar una nueva escalada de violencia es clave para consolidar los avances logrados en el primer año de la transición siria", en el que más de tres millones de refugiados y desplazados han regresado a sus hogares, aunque la situación en el país sigue siendo "extremadamente frágil" tras 14 años de guerra.