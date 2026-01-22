La Policía alemana detiene a tres activistas que querían dañar el avión privado de Merz

Según informaron en un comunicado conjunto la Fiscalía de Arnsberg y la policía de esa localidad, los agentes detuvieron a tres personas, dos mujeres y un hombre, de 23, 56 y 28 años, respectivamente, que habían entrado ilegalmente en el aeródromo donde se encuentra estacionado el avión privado del canciller.

Los detenidos son todos de nacionalidad alemana y se identifican con "el espectro de los activistas climáticos" y "cabe suponer que tenían la intención de dañar un avión actualmente estacionado, propiedad del canciller federal", según el comunicado.

La detención se produjo una vez los agentes decidieron inspeccionar el aeródromo después de que una persona, conocida ya por las autoridades por delitos con motivación política, revelase durante un control de tráfico que estaba buscando infraestructura.

Friedrich Merz es piloto amateur y tiene un avión modelo Diamond DA62, una aeronave ligera bimotor de la firma austriaca Diamond Aircraft.

