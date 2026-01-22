La primera ministra danesa dice que su país ha vivido "tiempos muy difíciles"

Durante una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en su residencia campestre de Chequers, Frederiksen quiso expresar "desde el fondo del corazón" su agradecimiento al Reino Unido por su "sólido apoyo al Reino de Dinamarca".

La primera ministra habló en pasado, con lo que parecía dar por superada la crisis sobre Groenlandia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, descartara ayer una toma por la fuerza de la isla ártica y también la imposición de aranceles a los países europeos que más abiertamente se han opuesto a esa posibilidad.

"Creo que todo el mundo reconoce que han sido tiempos muy difíciles para nosotros. Y saber que cuentas con buenos amigos y aliados fuertes, y que los europeos mantienen su unión y no se dividen, y que se aferran a nuestros valores comunes (...) eso es para nosotros extremadamente importante", resaltó.

Por su parte, Starmer subrayó que ambos comparten el objetivo de garantizar que la OTAN esté "fuerte y unida" y señaló que lo siguiente "será hacer el trabajo más arduo, encontrar una vía para avanzar en la seguridad del Ártico".

Frederiksen hizo un guiño a la canción de los Beatles al afirmar: "Hemos conseguido salir adelante 'con una ayudita de nuestros amigos', también en esta situación".

La primera ministra había dado algunos detalles del acuerdo alcanzado sobre Groenlandia, que le fue comunicado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", declaró en un comunicado.

Aun así, y en una entrevista posterior, minimizó el papel que la OTAN ha tenido en la resolución de la crisis: "El secretario general de la OTAN no tiene un mandato para negociar de parte de Groenlandia, tampoco de parte de Dinamarca", declaró a la televisión pública danesa DR y el canal TV2.