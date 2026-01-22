Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 14 % durante el 2025

Procomer explicó que este resultado marca la primera vez que Costa Rica supera el umbral de los 20.000 millones de dólares en exportaciones en un año y demuestra que el país continúa con una economía "sólida y resiliente".

"Este resultado refleja el trabajo sostenido del Gobierno en apostar por el talento, la diversificación productiva y la inserción inteligente en el comercio internacional, así como el compromiso de las empresas que invierten, innovan y generan empleo, aún en un entorno global adverso”, destacó en un comunicado el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

El sector de equipo de precisión y médico creció un 25 % con respecto al año anterior, mientras que el sector agrícola aumentó un 3 % y la industria alimentaria un 4 %, según las cifras oficiales.

Otros sectores de manufactura avanzada como químico-farmacéutico (11 %), eléctrica-electrónica (17 %) y metalmecánica (5 %), así como el sector pecuario y pesca (3 %) a nivel agroalimentario, también crecieron a lo largo del 2025.

"El desempeño refleja la capacidad del país para sostener su oferta exportable en un contexto internacional retador. El crecimiento registrado confirma lo que hemos venido señalando: Costa Rica cuenta hoy con una oferta más amplia y variada, presente en 164 mercados y con más de 4.200 productos, lo que le permite a nuestro sector exportador seguir creciendo y ampliar su presencia en nuevos destinos”, dijo en un comunicado la gerente general de Procomer, Laura López.

Entre otros datos, América del Norte continúa como el principal destino de las exportaciones costarricenses, cuyo crecimiento durante el 2025 fue del 15 %, seguido por Europa que creció un 17 %, América Central un 7 %, Asia un 39 % y el Caribe con un aumento del 2 %. América del Sur fue la única región que presentó una caída del 6 %.

El informe también revela que las exportaciones de servicios al III trimestre de 2025 alcanzaron los 12.961 millones de dólares, para un incremento del 1,2 % en comparación al mismo periodo de 2024.

Los servicios empresariales encabezan la lista con un crecimiento del 5 %, seguido por la industria informática, información y telecomunicaciones con un 9 %.

Por su parte, los sectores que registraron caídas en comparación con el tercer trimestre de 2024 fueron los viajes y turismo (-1 %), transporte (-35 %) y los servicios financieros (-23 %).