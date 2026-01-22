Las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe crecieron un 6,4 % en 2025, estima el BID

Según estimaciones publicadas este jueves por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por regiones destaca Mesoamérica, con una expansión prevista del 7,2 % en el año que termina, casi el doble de lo alcanzado en el anterior (3,8 %). Específicamente en el caso de México, las ventas externas escalaron un estimado del 6,6 %, frente al 4,2 % del 2024.

También dentro de esta área, sobresalen las exportaciones de Centroamérica, con un fuerte crecimiento promedio de 11,5 % en el 2025, tras el estancamiento registrado en el periodo anterior.

En el caso de las naciones de América del Sur, el BID pronostica que los envíos externos aumentaron en un 5,1% en 2025, tras el crecimiento 4,4% del 2024.

Por el contrario, en el Caribe las exportaciones se moderaron el año pasado: el crecimiento estimado del 14,6 % no superó el 41,2 % registrado anteriormente.

El avance en las ventas al exterior en Latinoamérica y el Caribe se debe principalmente a un aumento del volumen de los bienes exportables y no tanto a una mejora en los precios, que solo crecieron marginalmente, insiste el reporte.

Entre los rubros y productos que registraron aumentos en el 2025, el BID incluye la minería, especialmente el oro, el cobre y la plata, y el sólido desempeño de la agroindustria, entre ellos el café, cacao, frutas y carnes, junto a sectores manufactureros como los suministros médicos, los vehículos y los plásticos.

Según el análisis del BID, existen señales de que la región "podría entrar en una fase de expansión comercial sostenida", a pesar de que el balance de riesgos para el comercio en la totalidad del área "se mantiene moderadamente sesgado a la baja, y las perspectivas continúan sujetas a un entorno de alta incertidumbre".

En el caso de las importaciones se evidenció también dinamismo, con un alza del 6,1 % en las compras en 2025, tras el aumento de 3,2 % en 2024, "en línea con el repunte de la demanda interna y la evolución del comercio global", señala el reporte.

Como conclusión, el reporte del Banco Interamericano advierte que la región necesita impulsar reformas y atraer inversiones para aumentar la productividad y competitividad de sus economías en los mercados internacionales.

Específicamente, las naciones latinoamericanas y caribeñas deben reducir costos de comercio, y apoyar las exportaciones y la inversión para que el comercio internacional siga siendo un motor importante del crecimiento.