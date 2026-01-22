Legisladores uruguayos esperan aprobar el acuerdo UE-Mercosur lo antes posible

Daniel Caggiani, senador del oficialista Frente Amplio y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, dijo este jueves a la Agencia EFE que su partido planifica instalar un mecanismo de 'fast track' en ambas cámaras, para que el acuerdo sea ratificado lo antes posible.

En ese sentido estima que este puede obtener el visto bueno del Parlamento antes de que culmine el primer semestre de 2026, ya que cuenta con "un amplio consenso político".

El tratamiento parlamentario -explicó- iniciará una vez culmine el proceso adminitrativo. Los legisladores recibirán tanto a delegaciones del Poder Ejecutivo como del sistema productivo uruguayo para oír sus posturas sobre el acuerdo.

Consultado por la moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur respeta los tratados de la UE y la decisión de enviarlo a la justicia comunitaria, Caggiani aseguró que eso es "un capítulo más del proceso de mucha tensión que vive la Unión Europea".

En ese sentido, insistió en que "nadie sensato ni en América Latina o en Europa puede oponerse a un acuerdo de estas características en esta situación internacional".

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado y vicepresidente de la mencionada comisión, aseguró a la Agencia EFE que su partido está dispuesto a colaborar en la ratificación del acuerdo lo antes posible.

"Ante este último episodio del Parlamento Europeo, se torna mucho más importante que los países del Mercosur lo aprueben y lo ratifiquen rápidamente a los efectos de presionar, en el buen sentido, al Parlamento Europeo para hacer lo mismo. O sea que cuanto antes nosotros lo aprobemos, más señales de presión sana tendrá Europa para hacer lo mismo", aseguró Ojeda.

El senador colorado señaló que su partido tiene incluso una "responsabilidad interna partidaria de respaldar" este acuerdo, en la medida en que se inició durante el mandato del expresidente colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Para el senador colorado, todo el crecimiento de Uruguay está "basado en su apertura internacional", por lo que coincidió en que tendrá el respaldo de todo el espectro político.