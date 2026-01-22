Llegan a Miami los taxis autónomos de Waymo como parte de expansión a 20 ciudades en 2026

Se trata de la sexta ciudad en recibir los vehículos autónomos del conglomerado Alphabet, matriz de Google, y la primera de las veinte a las que prevé expandir su servicio este año, con el objetivo de superar los 14 millones de viajes realizados en 2025.

La imagen de la silla del conductor vacía y el volante en movimiento es una sensación que los pasajeros escépticos sobre la seguridad pueden superar con rapidez, según pudo comprobar EFE durante una prueba del vehículo en la Pequeña Habana.

A medida que el automotor -un Jaguar I-PACE- avanza a una buena velocidad en medio de la lluvia, activando el parabrisas, respetando las señales de tránsito y dando paso a un vehículo de emergencia, más que la vacilación sobre la seguridad, el razonamiento como pasajero es que se está desperdiciando el asiento del conductor.

Eventualmente, y dependiendo de autorizaciones gubernamentales, no habrá necesidad del timón, podrá ir un pasajero más, pero por ahora es "muy genial" ver la silla del conductor vacía, dijo a EFE durante el trayecto Mark Lewis, portavoz de Waymo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la seguridad, explicó que está garantizada gracias a un sistema compuesto por 29 cámaras, cinco sensores LiDAR -que usan luz láser para medir distancias y crear un mapa tridimensional del entorno-, seis radares y cuatro detectores de audio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos componentes, dijo, se suman a la experiencia acumulada tras "más de 127 millones de millas recorridas con pasajeros sin nadie al volante" en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Austin y Atlanta.

Según la compañía, comparado con conductores humanos, Waymo ha registrado trece veces menos accidentes con peatones heridos, 10 veces menos con lesiones graves, y cinco veces menos choques con activación de 'airbags'.

En caso de accidente, las autoridades de Miami podrán hacerse cargo del vehículo, ya que han sido formadas para ello, según Lewis. Sin embargo, si un pasajero toca el timón, el automotor se detendrá automáticamente

El servicio en Miami por ahora cubrirá un área de unas 155 kilómetros cuadrados que incluye el Design District, Wynwood, Brickell y Coral Gables, aunque por ahora no habrá rutas por autopistas, la empresa planea habilitarlas más adelante, como ya ocurre en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix.

Antes de subir al automóvil, el cliente puede con su teléfono personalizar la experiencia, ajustando el asiento, la temperatura y la música, así como escoger el color de unas luces exteriores -al estilo de las sirenas policiales- y agregar incluso las iniciales del pasajero.

Al interior, los micrófonos están siempre apagados por privacidad salvo que el pasajero active el botón de ayuda, que lo conectará con un "humano", y las cámaras de video están siempre encendidas para vigilar que se cumplan las normas, como por ejemplo, no subir animales.

El vehículo también detecta y avisa al pasajero si algún objeto está siendo olvidado y, en caso de que este haya abierto el baúl al inicio del viaje para guardar algo, lo abre automáticamente al final.

En cuanto a los precios del viaje, la empresa -que no divulgó el tamaño de su flota en Miami- subrayó que son "competitivos" y dependen como otros servicios de la distancia, el horario y la demanda.

Waymo contempla este año desplegar su servicio en ciudades como Orlando, Las Vegas, Nueva York, Houston, San Antonio, Dallas, Denver y Nashville, e incluso fuera del país, en Londres y Tokio.

Lewis indicó que para usuarios de habla hispana, la aplicación y la experiencia dentro del vehículo estarán disponibles en español si el teléfono está configurado en ese idioma. Subrayó que la compañía también tiene ambiciones globales y planea expandirse a más países de habla hispana en el futuro cercano.

Según la empresa, la adopción del público a los vehículos autónomos ha sido gradual y positiva, porque los pasajeros "valoran" la comodidad y el servicio de alta gama, la seguridad y privacidad, además de la ausencia de juicios.