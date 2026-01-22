Llegan a Venezuela 183 migrantes en un nuevo vuelo de repatriación proveniente de EE.UU.

Del total de retornados, 151 son hombres y 32 mujeres, quienes -según dio a conocer el programa oficial en Instagram- fueron recibidos con los "protocolos necesarios".

Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia añadió en la misma red social que el regreso se consolidó "de manera exitosa a través de una logística internacional coordinada".

Este vuelo, prosiguió la cartera de Estado, salió desde Phoenix, Arizona (Estados Unidos), operado por la aerolínea Eastern Airlines.

"Esta misión no solo representa un traslado físico, sino un apoyo emocional y social para quienes deciden reemprender su camino dentro del país, enfocándose en el potencial que cada uno trae consigo para aportar al desarrollo nacional", agregó el despacho de Interior y Justicia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El lunes, Venezuela recibió un vuelo desde Estados Unidos con 235 migrantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y se reanudó el pasado 16 de enero, cuando se cumplieron casi dos semanas de la operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en suelo venezolano para capturar a Maduro.