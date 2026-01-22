Los desplazados por las inundaciones en Mozambique ascienden a 73.000, según la ONU

La provincia meridional de Gaza es la más afectada, con importantes concentraciones de desplazados en las localidades de Chiaquelene y Xilembene, que acogen a más de 54.000 personas, indicó la OIM, añadiendo que más de 70 centros de acogida en el país han recibido a afectados que tuvieron que dejar sus hogares.

"Las comunidades desplazadas se enfrentan a una escasez aguda de refugio y artículos domésticos esenciales, agua, productos para la higiene, alimentos y servicios de salud, a medida que los centros de acogida se encuentran cada vez más saturados", alertó la OIM.

El 16 de enero el Gobierno de Mozambique declaró una alerta roja a nivel nacional y desde entonces ha solicitado formalmente apoyo internacional y de las Naciones Unidas, incluida asistencia aérea para búsqueda y rescate, ayuda logística y técnica, y suministros vitales.

Varias semanas de intensas lluvias han provocado inundaciones generalizadas en el sur y el centro de Mozambique, obligando a las familias a abandonar sus hogares, anegando barrios enteros y desbordando las infraestructuras locales, mientras los ríos continúan desbordándose.

