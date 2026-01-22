Los países de la UE se desmarcan por ahora de la Junta de Paz de Trump

Esta iniciativa de Trump inicialmente destinada a la paz en Gaza será discutida durante la cita de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que se celebra hoy en Bruselas, y estará centrada en las relaciones trasanlánticas.

Hasta ahora, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó en la víspera la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Entre los Veintisiete, aunque se comparte el objetivo último de la paz, el plan suscita dudas debido a que va más allá de la situación en Gaza y a que plantea muchas cuestiones jurídicas de compatibilidad con los tratados de Naciones Unidas y de la propia UE, según dijo un alto funcionario comunitario.

Los países europeos han traslado a Washington su voluntad de involucrarse en la paz y la reconstrucción de Gaza y al mismo tiempo le han pedido clarificar varias cuestiones sobre el marco, según la misma fuente, que precisó que cada estado miembro decidirá por sí mismo si se uniría o no a la Junta al margen de las discusiones comunitarias sobre el tema.

Una amplia mayoría de los líderes han expresado a Bruselas que por el momento no tienen disposición de sumarse a la iniciativa. En la cumbre de hoy, la UE tiene previsto únicamente abordar el asunto para coordinar su postura pero no planea alcanzar una posición común.

Entre los países que hasta ahora han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina, Paraguay o Egipto, mientras que otras naciones como Francia, Bélgica, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa.

Según reveló el propio Trump este miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado sumarse al organismo, aunque el Kremlin aún no ha confirmado este extremo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este miércoles a través de uno de sus portavoces que la Junta de Paz de Trump es, por ahora, "amorfa", y subrayó que la respalda "estrictamente" para su labor en la Franja.