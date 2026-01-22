Lula celebra 'El Agente Secreto' en los Óscar: "El cine brasileño está entre los grandes"

"El cine brasileño está entre los grandes del mundo", manifestó el mandatario en sus redes sociales tras las nominaciones de la Academia de Hollywood al largometraje dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Asimismo, Lula también festejó que Wagner Moura vaya a competir en la categoría de mejor actor con figuras de Hollywood, como Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’).

"Wagner Moura tiene la chispa, tiene talento de sobra", escribió el líder progresista.

En 'El Agente Secreto', el brasileño interpreta a Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, pero descubre que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

La cinta de suspense histórico, ambientada en el Brasil de 1977, también quedó entre las cinco mejores en la nueva categoría de mejor reparto.

Escrita y dirigida por el director Kleber Mendonça Filho, el largometraje recibió elogios en el Festival de Cannes, además del galardón a mejor actor por su interpretación; y recientemente se hizo con dos Globo de Oro, a mejor película de habla no inglesa y mejor actor de drama para Moura.

Tanto 'El Agente Secreto' como Moura siguen la estela de su predecesora 'Aún estoy aquí', el drama con el que Fernanda Torres alcanzó el Globo de Oro a mejor actriz de drama, mientras que la película se alzó con el Óscar a mejor proyecto internacional.

Lula también celebró la nominación del brasileño Adolpho Veloso a mejor dirección de fotografía de la película 'Train Dreams', dirigida por Clint Bentley.