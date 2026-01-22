Macron dice que la UE seguirá "vigilante" pese a que la situación con EE.UU. se ha calmado

"Empezamos la semana con una forma de escalada, amenazas de invasión y arancelarias, y hemos vuelto a una situación que me parece mucho más aceptable, aunque seguimos vigilantes", dijo en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de la UE en Bruselas destinada a abordar la situación con Estados Unidos.

El mandatario francés subrayó que los acontecimientos de los últimos días han mostrado que "cuando Europa está unida, fuerte, y reacciona rápido, las cosas vuelven al orden y a la calma" y que "cuando es amenazada puede hacerse respetar".

"Es la política que Francia y los europeos quieren aplicar: estamos a favor de la paz y la estabilidad para que el orden internacional esté tranquilo, y cuando somos amenazados, cuando alguno de nosotros está sometido a presión, es normal que haya solidaridad, que utilizando nuestros instrumentos nos hagamos respetar", dijo.

"Seguiremos extremadamente vigilantes y listos para utilizar nuestros instrumentos si estuviéramos de nuevo bajo amenaza", insistió Macron, quien volvió a comparecer con gafas de sol a causa de un derrame en un ojo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente francés se pronunció así después de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, diese marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos, incluida Francia, que han enviado militares a Groenlandia y dijese que no utilizará la fuerza en ese territorio autónomo danés, cuya propiedad ha reclamado, y que ha alcanzado un preacuerdo sobre la isla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, Macron dijo que trasladará a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen,/fpa su "pleno apoyo" a las negociaciones que tendrán lugar de ahora en adelante y destacó que todo aquello que concierne a la soberanía de Dinamarca forma parte de las relaciones bilaterales entre ese país y Estados Unidos y está "en manos de los daneses".

El presidente francés mostró además la disponibilidad de su país a participar en los ejercicios que organizará la OTAN.

Macron rehusó pronunciarse sobre si la actitud de Trump - que ayer atacó a varios mandatarios europeos, incluido el propio presidente francés - es propia de un aliado y se limitó a señalar que "las cosas vuelven a la calma (...) y ahora hace falta que las cosas sean más estables y predecibles". "Es lo que queremos todos", dijo.

Francia ha defendido en los últimos días la utilización del instrumento europeo contra la coerción económica ante las amenazas de Trump -el "bazuka" comercial del bloque nunca usado hasta ahora-, una opción que de momento los Veintisiete descartan ante el cambio de tornas de Trump pero que seguirá sobre la mesa por si la situación vuelve a torcerse, según explicaron fuentes europeas de cara a la cumbre.