Macron recibe este viernes al primer ministro libanés para apoyar el alto el fuego

En su segunda visita a París tras su llegada al cargo hace menos de un año, Salam recibirá un espaldarazo de Francia para fortalecer su Ejército, que se cristalizará en una conferencia internacional en la capital francesa el 5 de marzo próximo para obtener fondos.

El restablecimiento de las Fuerzas Armadas libanesas era uno de los puntos clave del acuerdo que puso fin a los ataques israelíes al sur de Líbano, donde está instalado el grupo armado Hizbulá, pero Beirut tiene problemas para financiarlo.

París considera "esperanzador" el avance del ese acuerdo, aunque reconoce que queda trabajo por hacer para lograr que el Ejército libanés tenga el monopolio de las armas en el sur del país, condición impuesta por Israel para detener sus ataques.

En concreto, Francia está satisfecha del desarme de Hizbulá en la zona situada entre la frontera israelí y el río Litani y espera que pueda avanzar en ese mismo objetivo en el resto de su territorio.

"El objetivo es apoyar la plena soberanía de Líbano", indicaron fuentes del Elíseo, que esperan obtener fondos para apuntalar al Ejército libanés en la conferencia del 5 de marzo.

Macron también dará su apoyo a Salam para la reconstrucción económica del país, un punto en el que Francia ve muy positivo la adopción el mes pasado de un proyecto de ley para el reparto de las pérdidas económicas ligadas a la crisis financiera de 2019, punto clave para recibir fondos internacionales.