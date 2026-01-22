Marruecos y Senegal afirman la solidez de su relación bilateral tras incidentes de la CAN

Durante la conversación telefónica "se subrayó la solidez de las relaciones bilaterales, basadas en fundamentos sólidos y que abarcan dimensiones humanas, religiosas y económicas", señaló un comunicado de Presidencia del Gobierno marroquí, recogida por la agencia marroquí MAP.

Ambos responsables acordaron celebrar la 12 sesión de la Alta Comisión Mixta de asociación Marruecos-Senegal los próximos lunes y martes en Rabat.

Se organizará también el foro económico marroquí-senegalés "con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre ambos países", indicó la misma fuente.

La conversación telefónica entre Ajanuch y Sonko se produce pocos días después de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN), disputada el pasado domingo en Rabat.

El encuentro, ganado por Senegal, estuvo marcado por incidentes: los jugadores senegaleses abandonaron momentáneamente el campo en protesta por un penalti a favor de Marruecos, y la afición senegalesa intentó saltar al campo, lo que generó momentos de tensión que requirieron la intervención de la seguridad.

Finalmente, el marroquí el portero senegalés, Mendy, detuvo el penalti lanzado por el marroquí Brahim Díaz, y Senegal logró la victoria en la prórroga.

Lo ocurrido generó además un clima de tensión posterior en redes sociales entre aficionados marroquíes y senegaleses.

Marruecos y Senegal mantienen desde hace décadas relaciones estratégicas e históricas, reflejadas en una estrecha cooperación académica y económica.

Ambos países tienen además sólidos vínculos religiosos, ya que cada año cientos de peregrinos senegaleses visitan Marruecos para fortalecer sus lazos espirituales con la cofradía Tijaniya, una de las principales órdenes sufíes de Senegal fundada en la ciudad marroquí de Fez.