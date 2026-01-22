Meloni y Merz se citan en Roma para definir su plan ante retos de la UE y el factor Trump

La reunión está prevista para el viernes 23 de enero a las 11:30 hora local (10:30 GMT) en la sede gubernamental de Villa Doria Pamphilj, en Roma, como parte de una ronda de consultas gubernamentales entre ambos ejecutivos.

La cita llega precedida por el anuncio de Merz sobre la elaboración, junto a Meloni, de un paquete de "nuevas ideas" para reformar el funcionamiento de las instituciones comunitarias, entre ellas un "freno de emergencia para la burocracia", que, según afirmó, ha limitado el potencial de la UE.

"Queremos una Europa ágil y dinámica y una administración orientada al servicio", dijo Merz este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde además dijo que está promoviendo una cumbre extraordinaria de líderes de la UE para el próximo 12 de febrero para "marcar el rumbo" del bloque europeo.

La cumbre italo-alemana adquiere además una relevancia geopolítica especial por el perfil de Meloni como figura afín al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que posiciona a la italiana como interlocutora destacada en las relaciones transatlánticas, en un contexto de renovada tensión entre Washington y Europa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro de mañana entre Meloni y Merz es una continuación del Plan de Acción conjunto firmado en Berlín en 2023, un acuerdo destinado a fortalecer el diálogo técnico y político en áreas clave como la innovación, la transición energética y la cohesión social.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el marco de la reunión bilateral del viernes también se celebrarán encuentros ministeriales, entre ellos el del titular italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, con sus homólogos alemanes de Exteriores, Johann Wadephul, y de Economía y Energía, Katherina Reiche.

El Ministerio de Exteriores italiano ha adelantado que abordarán la competitividad europea, la negociación del Marco Financiero Plurianual y las reformas institucionales, además de las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos y la situación en Groenlandia.

Asimismo, Tajani y el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, mantendrán una reunión con sus pares alemanes centrada en la coordinación de la defensa europea para reforzar el pilar continental de la OTAN.

Por la tarde tendrá lugar el Business Forum Italia-Alemania en un hotel de la capital, que será clausurado por Meloni y Merz.

Para Italia, Alemania es su primer socio comercial y el principal destino de las exportaciones italianas, además de su principal proveedor, con un intercambio que supera los 150.000 millones de euros anuales, explicó el Ministerio de Exteriores.

Italia y Alemania mantienen unas relaciones bilaterales que el Ministerio de Exteriores alemán llama "tradicionalmente estrechas", mientras que desde Roma las consideran "muy intensas en todos los sectores" desde política, economía y comercio, ciencia y cultura".

Además, destacan esta condición como resultado de la proximidad histórica, política y cultural entre los países, pero también de la "relación extraordinariamente intensa" entre las economías y los sistemas productivos, así como "del vínculo especial" entre las sociedades civiles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano subraya que ambos países comparten una "sintonía tradicional" en cuestiones internacionales clave, como el apoyo a Ucrania y la promoción de la paz y seguridad en Oriente Medio.

Además, han expresado su disposición a colaborar en la gestión de la inmigración y en el acercamiento de los Balcanes Occidentales a la UE.