Ministra británica de Exteriores confía en que aliados se centren en seguridad del Ártico

En unas declaraciones a la cadena Sky News, Cooper habló de la crisis surgida por la insistencia del presidente de EE.UU. de anexionarse la isla del Ártico y la comunicación ayer de Trump de que trabaja con la Alianza Atlántica sobre un pacto sobre la isla.

"Espero que esto signifique que ahora estamos en una posición mucho mejor para centrarnos en los verdaderos problemas, que son nuestra seguridad colectiva en el Ártico, cómo los países de la OTAN trabajan juntos, respetando la soberanía y nuestra seguridad colectiva compartida frente a las amenazas compartidas, en particular las de Rusia", indicó la ministra.

Sobre si conocía el contenido del acuerdo al que se refería Trump, Cooper se limitó a decir que confía en que se puedan retomar conversaciones que Dinamarca y Groenlandia habían solicitado a EE.UU.

"Se trata de conversaciones muy prácticas sobre la seguridad de Groenlandia, dejando muy claro que la soberanía de Groenlandia no es negociable.", puntualizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La titular de la diplomacia británica hizo estas declaraciones antes de que el primer ministro británico, Keir Starmer, se reúna esta tarde con su colega danesa, Mette Frederiksen, en Chequers, la residencia de campo del jefe del Gobierno a las afueras de Londres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, había anunciado la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) un acuerdo con la OTAN sobre la isla ártica "realmente fantástico": "Tenemos todo lo que queríamos".