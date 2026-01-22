Ministro de AAEE suizo anuncia que viajara a Rusia en representación de la OSCE

Cassis, citado por la agencia nacional suiza ATS, hizo este anuncio en los márgenes de su participación en el Foro de Davos, sin concretar ninguna fecha ya que, según el medio helvético, dependerá de la situación de la guerra en Ucrania.

El también consejero federal, jefe de la diplomacia suiza desde 2017, no ha viajado a Rusia desde junio de 2019, y el último del Ejecutivo en hacerlo fue, a finales de ese año, el entonces presidente helvético Ueli Maurer.

Cassis aseguró que el principal objetivo de OSCE es poner fin a la guerra en Ucrania, y también anunció su intención de viajar a Washington y Kiev, sin dar tampoco detalles sobre las fechas.