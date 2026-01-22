Nani Roma agradece la "hazaña" de su equipo para acabar segundo en el Dakar 2026

"Dicen que el Dakar no se termina hasta que marcas la tarjeta en el último control. Después de 29 ediciones, uno cree que ya conoce todos los límites, pero este año, los kilómetros finales antes de llegar a Yanbu (Arabia Saudí) me recordaron que la verdadera fuerza de Ford no está solo en el motor del Raptor, sino en la gente que lo rodea", ha señalado Roma en este escrito.

El bicampeón del Dakar (2004 en motos y 2014 en coches) ha recordado cómo todo cambió durante la etapa 11, cuando un fuerte impacto contra un montículo destrozó la transmisión delantera derecha de su Ford Raptor T1+ EVO.

Entraron en meta a tres ruedas, con el eje arrastrando y el podio parecía un espejismo. "Lo que vivimos a continuación no fue una simple reparación; fue una hazaña técnica que sólo se ve en las superproducciones de Hollywood", ha explicado Roma.

El francés Romain Dumas detuvo su propio Raptor para ceder piezas a Roma, mientras que los mecánicos y copilotos hicieron un "trasplante" de palier y parte de la suspensión en apenas una hora, cuando normalmente esa operación llevaría toda la mañana.

No fue el único contratiempo que Roma tuvo que superar en lo que, a su juicio, es el podio "más trabajado" de los seis que ha logrado desde que se embarcó en la aventura del Dakar en 2002.

A sólo nueve kilómetros del vivac, se quedaron sin combustible y fueron remolcados por Laia Sanz, "en un gesto de compañerismo", hasta el control, marcando la tarjeta con un margen de apenas 60 segundos: un minuto que valió un podio.

"Cuando finalmente paré el motor y vi a todo el equipo, no pude contener las lágrimas. Nos abrazamos con la intensidad de quien ha sobrevivido a un naufragio. Lloré de alivio, pero sobre todo de gratitud", ha reconocido Roma.

Finalmente, el piloto de 53 años ha felicitado al vencedor, al catarí Nasser Al-Attiyah, pero ha dejado claro que en 2027 volverán a buscar el ansiado triunfo, trece años después de su última victoria.

"Este podio es para los que se quedaron sin piel en las manos cambiando esa suspensión en el desierto. Gracias por no dejarme solo", ha concluido.