Nawrocki insta a Europa a moderar su "hostilidad" hacia EE.UU. por Groenlandia

Nawrocki fue especialmente crítico durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos con los países europeos que enviaron personal militar a la isla ártica, una iniciativa que calificó "un agravamiento innecesario de la situación".

El presidente polaco afirmó "sentir" que las palabras de Trump en las que dijo que el estadounidense no pensaba recurrir a la fuerza "dan la esperanza de una resolución diplomática en beneficio del pueblo y las autoridades de Groenlandia".

Por otro lado, el jefe de Estado de Polonia restó importancia a un posible conflicto dentro de la OTAN, alianza que, según enfatizó, "se sostiene con un 65 % de financiación estadounidense", y afirmó que existen "amenazas globales más urgentes".

Sobre las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a ocho naciones por enviar personal militar a Groenlandia, idea que desechó el inquilino de la Casa Blanca el miércoles, el jefe de Estado polaco subrayó que, "ciertamente, Polonia no estará en ese grupo" de señalados por Washington.

Por otra parte, el presidente polaco anunció que se reunirá próximamente con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, "probablemente este fin de semana", aunque descartó viajar a Kiev para asistir a los actos del próximo aniversario del inicio de la invasión rusa.

Nawrocki subrayó también su desconfianza hacia el presidente ruso, Vladímir Putin, y manifestó que Polonia "busca un acuerdo de paz duradero y no una tregua que permita a Rusia rearmarse".

Finalmente, Nawrocki se pronunció sobre la Junta de Paz inaugurada por Trump en Davos y, aunque asistió al evento, no firmó el documento fundacional porque para ello necesitaría someterlo a una votación parlamentaria y debería contar con el respaldo explícito del Ejecutivo.

No obstante, calificó la invitación como una "prestigiosa distinción" que reconoce la posición de Polonia como líder en Europa central y confirmó que se mantiene contacto con el primer ministro polaco, Donald Tusk, para coordinar sus posturas en este tema.