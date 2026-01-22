Orbán culpa a las instituciones mundiales de la guerra y dice que Trump es la solución

"Las actuales instituciones internacionales han fallado y por eso hay tantas situaciones peligrosas en el mundo y por eso hay regiones en guerra", ha dicho Orbán desde Davos, donde ha participado en la ceremonia oficial de creación de esa junta de países.

"Si seguimos así habrá más y más guerras", ha opinado Orbán, en un mensaje distribuido en redes sociales por su portavoz, Zoltan Kovacs.

"Por eso tenemos que dejar de hacer lo que hemos estamos haciendo hasta ahora y crea nuevas instituciones", afirmó Orbán en ese mensaje.

El jefe del Gobierno húngaro afirmó que Trump y su junta son un símbolo de ese cambio y que por eso Hungría lo apoya.

"Si queremos un mundo con menos guerras y más seguridad necesitamos un presidente de EE. UU. y nuevas instituciones. Hoy hemos dado un paso, puede funcionar", afirmó.

Hungría y Bulgaria son los dos únicos de los 27 países de la Unión Europea que se han sumado a esa junta, en la que figuran también naciones como Baréin, Marruecos, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Kazajistán, Kosovo, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Uzbekistán.

Orbán apoya a Trump ya desde las elecciones estadounidenses de 2016 cuando fue el único líder de un Gobierno de la Unión Europea (UE) que respaldó al político millonario frente a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

El jefe del Gobierno húngaro es también el principal aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, dentro de la Unión Europea.