Organismo de la ONU para prevención de la tortura retoma viaje a México pospuesto en 2025

Ginebra, 22 ene (EFE).- El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura anunció que viajará a México del 25 al 30 de enero para analizar las salvaguardias contra el maltrato en ese país, una visita que inicialmente iba a realizarse en 2025 pero tuvo que posponerse por la falta de fondos en el seno de Naciones Unidas.