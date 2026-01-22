Organismo de la ONU para prevención de la tortura retoma viaje a México pospuesto en 2025

Expertos del subcomité examinarán las medidas adoptadas por México desde sus anteriores visitas en 2008 y 2016 para luchar contra la tortura, evaluando su impacto en las personas detenidas, indicó un comunicado de Naciones Unidas.
La española Carmen Comas-Mata liderará la delegación, que visitará como en anteriores viajes centros de detención y mantendrá entrevistas confidenciales con detenidos y el personal que trabaja en esas instalaciones.
La delegación también se reunirá con las autoridades mexicanas, incluidos miembros del Mecanismo Nacional de Prevención, para evaluar los avances logrados por las autoridades en materia de prevención de la tortura
Acompañarán a Comas-Mata los expertos Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), María Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania).
