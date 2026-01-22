Parlamento venezolano arrancará discusión del proyecto de reforma de ley de hidrocarburos

Según el orden del día difundido por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), los diputados también abordarán durante la jornada -en la primera de las dos discusiones requeridas para la aprobación de una norma- el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y el proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública.

Este miércoles, menos de 24 horas antes del comienzo de la sesión ordinaria de hoy, los diputados opositores Henrique Capriles y Luis Emilio Rondón, ambos de la fracción parlamentaria Libertad, dijeron desconocer la propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos.

Capriles, durante una transmisión en su cuenta de X, señaló que "pareciera" que el Gobierno busca acelerar esta reforma de la legislación que rige el sector de hidrocarburos, y alertó que el país no conoce "el alcance de todo el tema petrolero" ni "cuáles son los nuevos acuerdos" en esta materia.

Por su parte, Rondón, vicepresidente del partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT), afirmó en una rueda de prensa que el proyecto de ley no había "sido distribuido" a los diputados.

La presidenta encargada entregó el pasado jueves el proyecto para la reforma de hidrocarburos al Parlamento, del que no dio detalles, como parte del informe de rendición de cuentas que presentó en nombre del mandatario Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

En una reunión de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este martes que este año se impulsarán 29 nuevos proyectos legislativos, entre ellos 12 reformas de ley propuestas por su hermana y mandataria encargada, y se redactarán ocho nuevos marcos legales.

La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

Como parte de los contactos, Delcy Rodríguez informó del ingreso de 300 millones de dólares al mercado local "producto de la venta del petróleo", días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo de venta de crudo nacional por 500 millones de dólares.