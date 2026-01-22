Portugal autoriza la compra de más de 8.000 cámaras policiales para fuerzas de seguridad

lo anunció el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa en la que explicó varias medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este jueves.

Se trata de cámaras de grabación de vídeo individuales para los agentes de las fuerzas de seguridad, que "pueden marcar la diferencia en la lucha contra la delincuencia, en la medida que pueden ofrecer medios de prueba adicionales para que el combate al crimen sea más eficaz", en palabras del ministro.

Además, las "protegen a las fuerzas de seguridad", ya que sus actuaciones y posibles amenazas quedan registradas, y son una "garantía" para los portugueses, que saben que cuando interactúan con los agentes todo queda grabado, continuó.

Las cámaras corporales serán empleadas por la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Guardia Nacional Republicana (GNR), aunque el ministro no detalló cuántas se destinarán a cada cuerpo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si bien Leitão Amaro admitió que se trata de un anuncio que ya se había hecho en gobiernos anteriores, insistió en que se había quedado en eso y que será este Ejecutivo del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), el que lo ejecuta y lo financia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta comenzó con el Gobierno del ex primer ministro socialista António Costa en 2023, cuando la intención era comprar unas 10.000 cámaras corporales, pero el proceso se alargó, con varios problemas en los contratos de licitación pública, y no se había acabado de concretar hasta el momento.