Portugal presenta concurso de selección a Eurovisión pese al boicot de artistas por Israel

Durante un acto en la sala de 'Lisboa ao vivo', en la capital lusa, la RTP presentó a los 16 artistas que tomarán parte en las dos semifinales del festival luso, el 21 y el 28 de febrero, de los que saldrán los finalistas que se medirán en Lisboa el 7 de marzo para seleccionar al representante luso que irá a Viena, donde este año se celebra el Festival de Eurovisión.

Once de esos artistas anunciaron que no irán a Eurovisión si son elegidos, después de que la RTP afirmara que iba a estar presente en el concurso musical europeo durante la última asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en la que se ratificó la permanencia de Israel, y de que estados como España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia informaran que se retiraban.

"Los participantes tienen todo el derecho a tomar decisiones, como nosotros las nuestras", dijo el director de la RTP1, José Fragoso, en declaraciones a la prensa.

Señaló que esta edición del Festival da Canção tiene el mismo formato que en los últimos dos años, y que solo hay algunos cambios en lo que respecta a la presentación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esto es un evento que tiene que ser una fiesta de la música, un encuentro de las personas que vienen de diferentes áreas de la música y que se unen aquí en un gran acontecimiento, que es también un programa de televisión", destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que Portugal siempre ha llegado a la final de Eurovisión, "lo que es algo muy importante", y quitó importancia a que la votación en el Festival da Canção pueda verse afectada por posiciones políticas.

"Cuando votamos nos influencia la información que tenemos disponible, las noticias que se hacen, las que hacemos, lo que piensan las personas, las redes sociales, todo eso tiene influencia y es normal, es como funcionan las cosas", dijo.

Uno de los participantes en el festival luso que no irá a Eurovisión en caso de ganar es el grupo 'Bateu Mateu', uno de cuyos miembros, el batería Rui Pité, dijo a EFE que han tomado esta decisión porque no se identifican con la postura del Estado portugués de reconocer Palestina y el genocidio, "y que no existan consecuencias directas de eso".

"Personalmente, no tenía mucho sentido compartir escenario (de Eurovisión) con un pueblo que practica el genocidio y que toda Europa esté cantando canciones a su lado", indicó el músico, para quien sí que tiene sentido estar en el festival luso porque es "independiente" del europeo.

Un punto de vista diferente tienen "Bandidos do Cante", una banda de cinco jóvenes de entre 24 y 31 años de Beja, en el Alentejo, que no van a hacer boicot a Eurovisión.

Su cofundador Francisco Raposo explicó a EFE que ellos son cinco personas diferentes con ideas sobre todo lo que tienen delante: "Nuestra mayor fuerza es unir las cinco opiniones y decidir el buen camino a seguir".

"No es un momento fácil para Eurovisión -reflexionó-. Están sucediendo muchas cosas en el mundo que no nos gustan ni a nosotros ni a nadie con sensibilidad. Sin embargo, hacemos música para que la gente se sienta bien, para unir a la gente, para hablar mucho de amor y, sobre todo, para llevar nuestra región, nuestra música y nuestra cultura más allá".