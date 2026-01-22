Presidente Peña defiende que Junta de Paz de Trump pueda abordar situación en Venezuela

"La Junta por la Paz ahora está mirando Gaza, pero también está mirando Venezuela, y allí sí que entendemos que podemos colaborar", dijo Peña en un encuentro con periodistas durante su participación en esta cita de líderes mundiales, a la que llegó para participar en la ceremonia de lanzamiento de ese nuevo ente del que Paraguay ahora forma parte.

"Paraguay está dispuesto a colaborar en muchas facetas y quizás no sea en la reconstrucción, pero podemos ayudar en el fortalecimiento institucional que va a necesitar Palestina, que reconocemos desde 2011. Nos encantaría que tenga instituciones capaces de llevar adelante un proceso electoral (...) Allí podemos ayudar o en la gestión macroeconómica", recalcó en relación al primer punto en la agenda de la nueva entidad, desde la cual se administrará Gaza.

Peña respondió positivamente cuando se le preguntó si estaría dispuesto a plantear en la primera reunión del directorio de la Junta de Paz que incorpore Venezuela a su programa de trabajo.

"Ningún caso es igual. Venezuela no tiene un situación de conflicto armado, pero no podemos negar lo que vivió, con ocho millones de venezolanos que han tenido que inmigrar, incluido a Paraguay que ha recibido a miles de venezolanos", recalcó.

Sobre el hecho de que sea la misma cúpula que dirigía Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro la que sigue al frente del país y que Trump apoye esta situación, Peña reflexionó señalando: "Sabemos que las transiciones llevan su tiempo , no es porque se fue Nicolas Maduro que se acabaron los problemas , esto va a llevar su tiempo y la comunidad internacional tiene que colaborar, este es el mensaje".

"Allí no hace falta una autoridad administradora, no, los venezolanos pueden elegir perfectamente. Lo que queremos es que los venezolanos lleven adelante el futuro de Venezuela, que tengan la capacidad de llevar adelante unas elecciones", agregó.

Sobre cómo hacerlo, Peña enfatizó la necesidad de "restituir la institucionalidad" y dijo que en esto podría colaborar la nueva Junta para la Paz, la Organización de Estados Americanos (OEA) o la ONU.

"No importa quién se lleve el protagonismo, sino que tenemos que ayudar para que la situación se resuelva y lleve tranquilidad a toda la región", recalcó.