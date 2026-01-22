Primer ministro luso denunciará por desinformación a internauta que afirma que hace sátira

En un comunicado la oficina de Montenegro anunció este jueves que fue "blanco de un acto de desinformación" con una amplia difusión pública.

"Aparentemente, desde el usuario 'Volksvargas' se difundió en la red social X una falsa publicación del presidente de Estados Unidos con una imagen de un mensaje atribuido al primer ministro de Portugal", indica la nota.

Por ese motivo, el gabinete de Montenegro presentará una denuncia ante las instancias competentes.

Y subrayó "la importancia de combatir la desinformación y alertar a los portugueses de la relevancia de comprobar la credibilidad de las fuentes informativas, en concreto en las redes sociales".

En el mensaje publicado por ese usuario se imitan los mensajes privados que Trump ha difundido en los últimos días en su red social Truth Social de líderes internacionales como el presidente francés, Emmanuel Macron, o el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con un tono halagador hacia él.

Tras el anuncio de la oficina de Montenegro, 'Volksvargas' publicó un comunicado en X donde explicó que se dedica a la sátira política y que su página es conocida por publicar 'memes'.

Además, tachó de "sintomático" y "lamentable" que el Gobierno portugués no se preocupe de la desinformación que propaga el partido de ultraderecha Chega y que en su lugar "busque intimidar una página satírica hasta el punto de querer procesar a su autor".