Primer ministro surcoreano viaja a EE.UU. en plena tensión por aranceles a semiconductores

Kim despegó esta mañana del aeropuerto de Incheon, al oeste de Seúl, sin ofrecer una rueda de prensa, rompiendo con lo habitual en estos casos, recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Según la oficina de Kim, el primer ministro tratará de reunirse con Vance para discutir asuntos comerciales y de aranceles, aunque todavía no se ha concretado un encuentro.

Este es el primer viaje al extranjero de Kim desde que asumió el cargo, y la primera visita en solitario de un primer ministro surcoreano a Estados Unidos desde la llegada de la democracia al país en 1987, recoge Yonhap.

El viaje, que durará cinco días, lo llevará a Washington y Nueva York, donde mantendrá reuniones con legisladores, funcionarios gubernamentales y residentes coreanos en el país.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ya advirtió este miércoles de que unos aranceles del 100 % a los semiconductores extranjeros acabarían afectando a los precios de los componentes también en Estados Unidos, y destacó que los chips surcoreanos "no recibirán un trato más desfavorable que el de otros países", durante una rueda de prensa en Seúl.

El viernes, Trump indicó a la agencia Yonhap que su Administración buscará acuerdos separados en materia de semiconductores con cada país, tras haber firmado un pacto sectorial sobre aranceles con Taiwán y haber excluido a los chips de su acuerdo comercial con Seúl, anunciado en octubre.