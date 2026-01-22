Putin hablará con Abás sobre inversión de 1.000 millones de dólares congelados en EE.UU.

"Por supuesto hay detalles que precisan ser discutidos y Putin ayer anunció que abordará este tema con el señor Abás", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin recordó que "ayer el presidente anunció la disposición de destinar a objetivos humanitarios 1.000 millones de dólares de los activos congelados en Estados Unidos a través de la Junta de la Paz promovida por Trump".

"Estos 1.000 millones de dólares deben destinarse a objetivos humanitarios en la reconstrucción de Palestina", recalcó, al señalar que "todavía no está claro cómo este aporte se llevará a cabo desde el punto de vista jurídico", algo que precisará de negociaciones.

Señaló que estos fondos congelados deberán ser desbloqueados y para esto "se requerirán determinadas acciones por parte de Estados Unidos".

"Esto no significa que nosotros hayamos perdido todas las esperanzas de recuperar nuestros activos. Continuaremos la lucha y defenderemos nuestros derechos en cualquier caso", puntualizó.

Peskov insistió en que el arresto de estos activos "es ilegal".

"Y nosotros no aceptamos eso. Continuaremos utilizando todas las herramientas posibles para que estos activos sean descongelados", añadió.

El mandatario ruso propuso este miércoles durante una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia que los fondos congelados en EEUU podrían enviarse a la Junta de la Paz, iniciativa que tiene por objetivo asegurar la paz en Palestina y a cuya organización invitó a Putin, entre otros líderes internacionales.

"Incluso antes de decidir sobre nuestra participación en el Consejo de Paz y su trabajo, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados durante la anterior administración estadounidense a la Junta de la Paz", declaró el jefe de Estado.

Putin agradeció la invitación de esta semana de Trump para integrar el organismo y dio instrucciones al Ministerio de Exteriores ruso para estudiar la propuesta y "consultarlo con sus socios estratégicos".

"Y solo entonces podremos responder a la invitación que se nos ha extendido", señaló.

El líder ruso también planea discutir el jueves sobre la Junta de la Paz con el enviado de Trump, Steve Witkoff, quien viaja a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos.