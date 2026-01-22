Rasmussen dice que Dinamarca está ahora en una situación "mucho mejor"

"Ha sido un buen día. La situación era mucho mejor esta mañana cuando me desperté que un día antes. Pero todavía no podemos respirar aliviados", dijo Rasmussen en rueda de prensa en Estocolmo con su colega sueca, Maria Malmer Stenergard.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la víspera tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos (Suiza), donde acudió al Foro Económico Mundial, que trabaja en un acuerdo sobre Groenlandia y que ha conseguido "todo" lo que quería.

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo".

Según Trump, el texto de este acuerdo será hecho público pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque agregó que está en una fase avanzada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rasmussen rechazó hablar del preacuerdo y señaló que en breve se iniciarán las reuniones en el grupo de trabajo conjunto de alto nivel consensuado la semana pasada entre Copenhague y Washington, junto con Groenlandia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mi esperanza es que ahora entremos en un diálogo con nuestros aliados estadounidenses", dijo Rasmussen, que habló de trasladar la discusión "de las redes sociales a los locales de reunión".

Stenergard reiteró su apoyo a Dinamarca y considero positivo el hecho de que Trump haya renunciado al uso de la fuerza en Groenlandia y a introducir aranceles contra los países que han enviado tropas a la isla.

La ministra de Exteriores sueca resaltó la necesidad de aumentar la capacidad de disuasión en el Ártico y enfatizó que Suecia está dispuesta a contribuir en esa tarea.