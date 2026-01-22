Registran por primera vez leucismo en la guabina manchada, pez nativo de Ecuador

El hallazgo, realizado por especialistas del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) y del Inabio, constituye el primer registro de esta anomalía cromática tanto para esta especie como para el orden Gobiiformes, según explicaron los investigadores.

El ejemplar con leucismo, que es una alteración caracterizada por la pérdida parcial o total de melanina en la piel, sin afectar el color de los ojos, fue capturado en el río Daule, en la provincia costera de Guayas, durante actividades de monitoreo de desembarques pesqueros.

Con este descubrimiento, Ecuador suma seis casos documentados de leucismo en peces continentales, lo que sitúa al país entre los que concentran mayor número de reportes de este tipo en Sudamérica.

Hasta la fecha, el 73 % de las aberraciones cromáticas documentadas en peces de agua dulce de Sudamérica corresponden a casos de albinismo y el 27 % a leucismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brasil es el país con mayor número de registros, con nueve, seguido de Ecuador, con seis, y Argentina, con cuatro; una distribución desigual que, según los investigadores, podría responder más a la escasa documentación científica que a la ausencia real de estos fenómenos en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, los científicos señalaron que, aunque estas son poco frecuentes en peces de agua dulce, su aparición podría estar relacionada con factores ambientales como la contaminación, el estrés ecológico o alteraciones genéticas, por lo que subrayaron la necesidad de profundizar en estudios genéticos y ecotoxicológicos.

Ecuador es uno de los veinte países más biodiversos del mundo, según datos del Inabio, debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la "influencia de las corrientes oceánicas en sus costas".