Rusia detiene a varios implicados en un esquema de corrupción en metalúrgica confiscada

El FSB detuvo a dos empleados de la Planta Electrometalúrgica de Cheliábinsk por malversar 25 millones de rublos (330.000 dólares), según Interfax.

También fueron detenidas otras dos personas que trabajaban en empresas privadas implicadas en la operación, que consistía en sustituir determinados aceros por productos de peor calidad para posteriormente vender el metal robado en el mercado negro.

En 2024, un tribunal satisfizo una demanda de la Fiscalía General para nacionalizar CHEMK, que también cuenta con una planta de ferroaleaciones en Serov y otra en Kuznetsk, alegando que las empresas habían sido privatizadas ilegalmente en la década de los años noventa.

Por otro lado, el FSB también notificó la detención del ministro de Transportes de la región sureña de Krasnodar, Alexéi Pereverzev por corrupción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El funcionario es sospechoso de auspiciar, junto con el vicegobernador, Anatoli Vorónovski, un esquema de corrupción por el que fueron condenadas en octubre de 2025 varios empleados de una compañía de construcción vial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación judicial estipuló que los implicados robaron equipo especializado a una planta de hormigón para asfaltos y lo vendieron a otras entidades a un precio reducido.

Las autoridades policiales registraron el domicilio de Pereverzev, al frente de Transportes desde 2015 y reelegido para el cargo el miércoles, y detuvieron a dos de sus asistentes.

Mientras tanto, Vorónovski, arrestado en diciembre, está siendo procesado por otra demanda de la Fiscalía que exige la confiscación de parte de su patrimonio.

Rusia vive una ola de detenciones por corrupción de funcionarios que los expertos independientes vinculan con la lucha de distintos grupos de influencia por tomar el control de determinadas esferas de poder.

Los mismos analistas avisan de que los cargos que sustituyen a los detenidos continúan practicando esquemas de corrupción similares, por lo que no se trata de una verdadera purga para sanear la estructura administrativa del país.

Al mismo tiempo, el Estado está nacionalizando masivamente empresas y activos privados, algo que hace inseguro el clima de inversión y que los investigadores sospechan que se dirige a rellenar las arcas estatales, vaciadas por la guerra.